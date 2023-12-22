Транспортная реформа стартовала в Ленобласти

Основная цель реформы заключается в замене приблизительно 450 автобусов на 90 смежных межрегиональных и межмуниципальных маршрутах.

Транспортная реформа началась в Ленинградской области. Об этом информирует пресс-служба регионального комтранса.

Основная цель реформы заключается в замене приблизительно 450 автобусов на 90 смежных межрегиональных и межмуниципальных маршрутах. Новые транспортные средства заменят старые автобусы и будут оснащены стационарными валидаторами, камерами и датчиками температуры.

Новые автобусы будут выведены на линии направлений Гатчинского, Тосненского и Приозерского в феврале. Планируется, что с 1 января 2025 года новые транспортные средства появятся во всех районах региона.

Ранее мы сообщили о том, что в в Ленобласти заметили парящий в воздухе снегоуборочный трактор.

Фото: Правительство Ленобласти