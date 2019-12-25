Новый корпус больницы №15 в Петербурге готов на 83%

Открытие запланировано на конец 2026 года.

В Санкт-Петербурге продолжают строительство нового медицинского корпуса Городской больницы №15. По данным портала "Строительный Петербург", готовность объекта составляет почти 83%. Завершить все работы и открыть корпус планируют до конца 2026 года — ориентировочно 1 декабря.

Здание возводят на Авангардной улице. Это будет многофункциональный корпус площадью более 48 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 471 койко-место, а для родственников и сопровождающих пациентов предусмотрены дополнительные 98 мест.

Корпус сделают переменной этажности — от одного до шести этажей. Для удобства пациентов и работы персонала в здании установят 27 лифтов. Это должно упростить перемещение людей и медицинского оборудования внутри комплекса.

Сейчас подрядчик ООО "БалтИнвестСтрой" заканчивает монтаж внутренних инженерных систем, прокладывает наружные сети и проводит пусконаладку оборудования.

После открытия в корпусе планируют разместить травмоцентр, отделения нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии, а также региональный сосудистый центр. В результате больница №15 сможет стать крупным стационаром и одновременно принимать до 1100 пациентов, что должно повысить доступность высокотехнологичной помощи для жителей города.

Фото: портал "Строительный Петербург"