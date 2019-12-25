"СМУ-2" в Петербурге оштрафовали на 1 млн рублей за опасные условия труда

Также компании досталось за непроиндексированные зарплаты.

ЗАО "СМУ-2" в Петербурге крупно оштрафовали за найденные прокуратурой нарушения. Как рассказали в пресс-службе ведомства, компании придется выплатить свыше миллиона рублей.

Установлено, что при строительстве многоквартирного дома на улице Салова, 61А организация привлекала к труду работников, которые не прошли медосмотр и психиатрическое освидетельствование. Кроме того, на строительной площадке использовались поврежденные защитные ограждения, работать с которыми на высоте было опасно. Также прокуратура выяснила, что локальные акты предприятия не индексировали зарплаты работникам в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

В адрес руководителя организации внесли представление, которое рассмотрели и удовлетворили. Компанию привлекли к административной ответственности по двум статьям. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

Ранее мы писали, что петербурженка проведет больше года в колонии за фиктивную прописку мигрантов.

Фото: Piter.TV