Строители предложили ослабить требования КГИОП, чтобы помочь развитию туризма в Петербурге

Эксперты считают, что в городе необходимо увеличить число гостиниц в исторических зданиях.

Строители предложили ослабить требования КГИОП по сохранению исторических зданий, чтобы помочь развитию туризма в Петербурге. По мнению экспертов, в городе необходимо увеличить число гостиниц в старинных домах. Об этом заявил вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и НОСТРОЙ, член совета НОПРИЗ и НОЭ Антон Мороз во время панельной дискуссии на ПМЭФ-2019.

Эксперт напомнил о действующем охранном обязательстве КГИОП, которое не разрешает заниматься перепланировкой исторических зданий. Следовательно, приспособить здание 19 века под современный отель становится невозможно.

Даже если инвестору удастся расселить здание: освободить его и от жильцов, и от арендаторов – реконструировать его почти всегда невозможно. Поэтому необходимо корректировать требования КГИОП к объему сохраняемых элементов зданий. Антон Мороз

Еще одним важным направлением развития туризма в Петербурге, по мнению члена НОПРИЗ, является появление современных апарт-отелей. Власти Петербурга выступают против строительства апартаментов, считая, что они не обеспечены социальной инфраструктурой (детскими садами, зонами для отдыха и т.п.). Антон Мороз заявил, что это действительно является проблемой, однако ее можно решить. Для этого необходимо определить четкие правила, по которым будут строиться эти объекты.

Именно апартаменты и арендное жилье при грамотном использовании могут использоваться для развития гостиничного и туристического бизнеса. Для этого и нужно определить четкие правила, по которым строители будут строить эти объекты. Антон Мороз

Фото: Антон Мороз