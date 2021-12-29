Более 30 предприятий Петербурга присоединились к проекту развития промышленного туризма

Изначально в проекте участвовали только десять городских предприятий.

Накануне в пресс-службе губернатора Петербурга сообщили, что регион стал одним из пилотных регионов по развитию промышленного туризма в России. В проекте, созданном Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга, участие примут более 30 предприятий города.

К 10 первым участникам, в числе которых был Императорский фарфоровый завод, Петродворцовый часовой завод "Ракета" и другие, недавно присоединились еще 20 предприятий. План действий на ближайшие месяцы уже согласован. В рамках принятой дорожной карты предусмотрены мероприятия по расширению экскурсионной сети, популяризации промышленности и повышению престижа рабочих специальностей у молодежи.

Так, планируется сформировать маршрут по историческим объектам промышленной архитектуры, ключевыми точками на нем станут здания заводов и фабрик. Ко Дню промышленности Петербурга, который празднуется 10 сентября, планируют также открыть экспозицию о рабочих династиях и судьбах людей.

Фото: Императорский фарфоровый завод / Вконтакте