Строители из Петербурга поучаствовали в совещании с Владимиром Путиным

Руководитель группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков на совещании рассказал о новых проектах в Санкт-Петербурге и других городах.

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли. В нем приняли участие специалисты из Петербурга, в том числе руководитель группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков, сообщил портал "Строительный Петербург".

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Руководитель группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков на совещании рассказал о новых проектах в Санкт-Петербурге и других городах, а также доложил о текущем состоянии строительной отрасли.

На встрече присутствовали заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, помощник Президента России Максим Орешкин.

Фото: пресс-служба президента РФ