Строительство Восточного радиуса в Петербурге начнется в 2019 году

Губернатор Петербурга поделился информацией о ходе строительства Восточного скоростного радиуса.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что строительство Восточного скоростного радиуса начнется в 2019 году.

По словам спикера, для удобства стройка разбита на три участка: от ЗСД до Витебского проспекта, от Витебского проспекта до Союзного проспекта и от Союзного до улицы Коммуны. В настоящее время подготавливается конкурс на разработку документации по третьему этапу. Ожидается, что государственный контракт подпишут к новогодним праздникам.

Напомним, что на возведение магистрали понадобится 160 миллиардов рублей. Дорога будет обходить центральные районы и выходить на Невский и Красногвардейский. Планируется, что ежедневно радиус будет принимать по сто тысяч автомобилей. Власти города ищут инвесторов для данного проекта. Уже подписаны договоры с Банком “ВТБ” и “Евразийским” банком.