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Строительство Восточного радиуса в Петербурге начнется в 2019 году
Сегодня, 7:54
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lesjasap
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Строительство Восточного радиуса в Петербурге начнется в 2019 году

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Губернатор Петербурга поделился информацией о ходе строительства Восточного скоростного радиуса.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что строительство Восточного скоростного радиуса начнется в 2019 году. 
 
По словам спикера, для удобства стройка разбита на три участка: от ЗСД до Витебского проспекта, от Витебского проспекта до Союзного проспекта и от Союзного до улицы Коммуны. В настоящее время подготавливается конкурс на разработку документации по третьему этапу. Ожидается, что государственный контракт подпишут к новогодним праздникам. 
 
Напомним, что на возведение магистрали понадобится 160 миллиардов рублей. Дорога будет обходить центральные районы и выходить на Невский и Красногвардейский. Планируется, что ежедневно радиус будет принимать по сто тысяч автомобилей. Власти города ищут инвесторов для данного проекта. Уже подписаны договоры с Банком “ВТБ” и “Евразийским” банком. 
Теги: витебский проспект , восточный радиус , инвестиции , красногвардейский район , невский район , союзный проспект , строительство , улица коммуны
Категории: Новости СПб

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