Дрифтовавший ночью в центре Петербурга гонщик привлечен к ответственности

Автомобилист извинился перед горожанами за шум.

Ночной дрифт у Александринского театра, видео с которым появилось в соцсетях в ночь на 2 апреля, заинтересовал петербургскую полицию. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу, вскоре правоохранители установили участников инцидента.

Ночными гонщиками оказались 29-летний уроженец Сахалинской области и петербуржец, оба водители "Ниссанов". Сахалинец ранее уже привлекался к административной ответственности, в том числе и за переделанную в "спортивный болид" иномарку – тотальный тюнинг затронул техническое оснащение машины и двигатель. Кроме того, на автомобиле оказались подделанные идентификационные номера, иномарку изъяли для детальной экспертизы. Полиция выяснила, что гонщик рассекал на машине, хотя имел просроченное водительское удостоверение. Теперь мужчине грозит не только несколько штрафов, но и уголовная ответственность в случае подтверждения его причастности к подделке номеров.

Любитель экстремальной езды уже извинился перед горожанам за ночной шум и назвал произошедшее с ним хорошим уроком. В ближайшее время к ответственности привлекут и второго гонщика.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге охранник лишился Kia Sportage за 1,5 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД