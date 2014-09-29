На выходных петербургские полицейские заявились на заезд стритрейсеров

Так, 27 автомобилей были изъяты и помещены на спецстоянку в связи с наличием признаков изменения номеров агрегатов.

Перед минувшими выходными Госавтоинспекция получила информацию о планируемых заездах стритрейсеров. Местом для автопати была выбрана площадка в районе порта "Бронка" около пересечения Краснофлотского шоссе и КАД.

Как рассказали в пресс-службе МВД, к приезду патрульных нарядов ДПС собралось более 100 автомобилей-участников заезда. В ходе профилактической работы были проверены как водители, так и их автомобили. В итоге, более половины участников вызвали интерес у полицейских.

Так, 27 автомобилей были изъяты и помещены на спецстоянку в связи с наличием признаков изменения номеров агрегатов. В случае подтверждения подозрений владельцев ждет уголовная ответственность.

На 11 автомобилях были выявлены конструкционные изменения, а 5 транспортных средств не прошли проверку на допустимый уровень шума. Владельцы указанных автомобилей уведомлены о необходимости устранения технических нарушений, в противном случае им грозит аннулирование регистрации.

Проверки подверглись и сами участники заезда. У 14 человек полицейские выявили признаки наркотического опьянения, они были направлены на медицинскую экспертизу. Попытка одного из водителей взбунтоваться завершилась административным протоколом по статье 12.26 КоАП РФ и эвакуацией его автомобиля.

Также недавно полицейские провели миграционные рейды на оптовых рынках Петербурга.

Видео: МВД