Страшное видео из Таиланда: В загоревшемся на ходу автобусе погибли 20 граждан Мянмы

В сети опубликовано видео с горящим автобусом, где заживо сгорели 2 человек.

В Таиланде на трассе в провинции Так в автобусе, который перевозил трудовых мигрантов из Мьянмы, на ходу вспыхнул огонь.

Сообщается, что автобус был двухэтажный. В нем было 47 граждан Мьянмы, которые легально въехали в Таиланд для работы. По словам выживших пассажиров, огонь вспыхнул в середине салона около полуночи по местному времени. Водитель остановил автобус, и пассажиры, два водителя и супруга одного из водителей выбрались наружу. Огонь мгновенно распространился в заднюю часть, что помешало 20 пассажирам выбраться наружу, они сгорели заживо.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.

Видео: ETV Telangana

Фото: Twitter