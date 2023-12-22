В Петербурге появились представительства Мексики, Мьянмы и Мали

В 2023 году прекратили свою работу в Северной столице генеральные консульства Финляндии, Швеции и Нидерландов.

Генеральное консульство Мьянмы, а также почетные консулы Мали и Мексики появились в Петербурге. Ожидается дальнейшее расширение консульского корпуса, сообщил представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

Страны Латинской Америки, Африки активно заходят на политическую арену Санкт-Петербурга. Владимир Запевалов

В 2023 году прекратили свою работу в Северной столице генеральные консульства Финляндии, Швеции и Нидерландов, были отозваны экзекватуры у почетных консулов Никарагуа, Сейшельских островов и Уругвая. Помимо этого, четыре сотрудника генконсульства Финляндии и один сотрудник генерального консульства Словакии были объявлены персонами нон грата.

При этом отделение посольства Белоруссии в прошлом году было преобразовано в генконсульство. И 1 сентября в Петербурге открылось генконсульство Киргизии.

Также напомним, схема проезда автобусов по маршруту Петербург — Таллин изменилась с 1 февраля.

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