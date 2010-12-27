Страшное ДТП на мосту Кадырова: белая иномарка выскочила на желтый

Вечером 25 июля, на мосту Ахмата Кадырова белая иномарка поптылась проскочить на желтый свет, но потерпела неудачу.
При повороте налево с Героев на Захарова не видно кто летит справа. Мост горбатый, говорит один из очевидцев аварии.
По словам автовладельцев, на место ДТП приехала реанимация. На снимках видно, что у белой инмарки столпились автовладельцы. Отметим, что у машины от удара открылся капот.
Очевидцы пока не сообщили, кто находился за рулем, и в каком автовладлец состоянии. На место аварии прибыла реанимация.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК