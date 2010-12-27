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Страшное ДТП на мосту Кадырова: белая иномарка выскочила на желтый
Сегодня, 22:16
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IRINA_CHALKINA
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Страшное ДТП на мосту Кадырова: белая иномарка выскочила на желтый

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Водитель белой иномарки попытался проскочить на желтый сигнал светофора, но потерпел неудачу.

Вечером 25 июля, на мосту Ахмата Кадырова белая иномарка поптылась проскочить на желтый свет, но потерпела неудачу. 

При повороте налево с Героев на Захарова не видно кто летит справа. Мост горбатый, говорит один из очевидцев аварии. 

По словам автовладельцев, на место ДТП приехала реанимация. На снимках видно, что у белой инмарки столпились автовладельцы. Отметим, что у машины от удара открылся капот.

Очевидцы пока не сообщили, кто находился за рулем, и в каком автовладлец состоянии. На место аварии прибыла реанимация.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

Теги: дтп , мост ахмата кадырова
Категории: ДТП Происшествия Лента новостей Новости СПб

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