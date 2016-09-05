Девочка, которая упала с моста Кадырова раскрыла подробности трагедии

"Оказавшись в воде, девушка начала тонуть – схватившись за юношу, она звала на помощь. Её вытащил на берег проходивший мимо мужчина", передают слова выжившей девочки в пресс-службе Уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге.

Выжившую девочку после падения с моста Кадырова выписали из больницы. Школьница поделилась подробностями трагедии, которая произошла 23 июля.

По словам 15-летней девочки, у нее и мальчика не было суицидальных намерений. Они сидели вместе с друзьями на мосту за ограждением, потом решили искупаться. Когда девочка оказалась в воде, то начала тонуть. Ее спас мужчина, который проходил мимо, но мальчика спсти не удалось.

В аппарате детского омбудсмена добавили, что медики оценивают физическое состояние девушки-подростка удовлетворительно, однако ребенок все еще находится в сильном шоке.

Отметим, что мальчик и девочка учились в одной школе. Учителя характеризуют ребят только с положительной стороны.

Ранее мы писали о том, что два ребенка упали с моста Кадырова, ведутся спасательные работы.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК