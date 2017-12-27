Страшные кадры из Сальвадора: Участница конкурса красоты чуть не сгорела заживо во время выступления

В социальных сетях появилось видео страшного инцидента, который едва не кончился гибелью девушки.

В сальвадорском городе Куиснауат во время проведения конкурса красоты произошел инцидент, который едва не кончился гибелью одной из участниц.

Сообщается, что когда выбирали "Богиню Урожая" одна из конкурсанток чуть не сгорела заживо. На ее голове была корона с огромными перьями, а на сцене стояли люди с горящими факелами. Девушка подошла слишком близко и корона мгновенно воспламенилась. Буквально через секунду вокруг головы девушки бушевало пламя. Работники сцены быстро бросились к горящей конкурсантке и сбили пламя.

Благодаря быстрой реакции и правильным действиям очевидцев, девушка серьезно не пострадала.

Сегодня Piter.TV сообщал, что причиной пожара в автобусе в Казахстане, где сгорели заживо 52 человека, мог стать открытый огонь в салоне. По сообщениям выживших, пассажиры грелись паяльной лампой.

Видео: YouTube/louis rascasse