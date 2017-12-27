Татарстан: Девушку разорвало на части другими авто после того, как ее сбил автомобиль (18+)

В сети появились страшные кадры с места смертельной аварии в поселке Чебаксы в Татарстане.

Сообщается, что авария произошла в ночь на 26 января в поселке Чебаксы в Татарстане.

Девушка перебегала в неположенном месте дорогу в неосвещенном месте. Водитель автомобиля "Мерседес" не заметил девушку и сбил. После столкновения водитель иномарки выбежал на дорогу и подавал сигналы встречному транспорту, чтобы те остановились. Но автомобилисты проигнорировали мужчину и несколько раз проехались по сбитой девушке. В результате несчастную разорвало на части.

В социальных сетях очевидцы опубликовали фото и видео страшной аварии. Пользователи соцсетей отмечают, что ношение светоотражающих элементов может спасти жизнь. И переходить дорогу нужно, как минимум, в установленных для этого местах.

Видео и фото: ВК, ЧП ДТП Казань