Страны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц

Мексика снова выступила против.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ в ходе совещания 6 июня договорились о продлении сокращения добычи нефти еще на месяц. Страны, которые не в полном объеме выполняли условия квоты в мае-июне, обязались восполнить разницу в июле-сентябре, говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что к продлению ограничений не присоединилась Мексика. Министр энергетики страны Росио Нале заявил, что власти будут придерживаться соглашения, подписанного в апреле.

Напомним, в апреле страны ОПЕК+ настояли на том, чтобы Мексика сократила объемы добычи нефти на 400 тыс. барр в сутки. Однако страна не согласилась на такие условия. Переговоры пришлось перенести, но окончательным условием сделки стало сокращение добычи Мексикой на 350 тыс. барр в сутки.