Страны Балтии ограничат въезд для россиян и белорусов, которые уже получили визы

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении на въезд для граждан России и Белоруссии, у которых уже есть визы. Как пишет Spb.aif.ru, соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в социальных сетях.
Отмечается, что все 3 страны Балтии пришли к принципиальному соглашению. От участия в нём пока воздержалась Финляндия.
Точные решения остаются за национальными правительствами каждой из стран. Официально о новых правилах объявят в ближайшее время.
Ранее Путин прокомментировал визовые ограничения ЕС.
Фото: Pxhere
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