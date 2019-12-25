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Страны Балтии ограничат въезд для россиян и белорусов, которые уже получили визы
Сегодня, 15:22
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Страны Балтии ограничат въезд для россиян и белорусов, которые уже получили визы

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Латвия, Литва и Эстония заключили принципиальное соглашение.

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении на въезд для граждан России и Белоруссии, у которых уже есть визы. Как пишет Spb.aif.ru,  соответствующее заявление сделал  министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в социальных сетях.

Отмечается, что все 3 страны Балтии пришли к принципиальному соглашению. От участия в нём пока воздержалась Финляндия. 

Точные решения остаются за национальными правительствами каждой из стран. Официально о новых правилах объявят в ближайшее время.

Ранее Путин прокомментировал визовые ограничения ЕС.

Фото: Pxhere

Теги: визы, новости россии, ограничение на въезд, прибалтика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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