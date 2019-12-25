Страны Балтии ограничат въезд для россиян и белорусов, которые уже получили визы

Латвия, Литва и Эстония заключили принципиальное соглашение.

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении на въезд для граждан России и Белоруссии, у которых уже есть визы. Как пишет Spb.aif.ru, соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в социальных сетях.

Отмечается, что все 3 страны Балтии пришли к принципиальному соглашению. От участия в нём пока воздержалась Финляндия.

Точные решения остаются за национальными правительствами каждой из стран. Официально о новых правилах объявят в ближайшее время.

Ранее Путин прокомментировал визовые ограничения ЕС.

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