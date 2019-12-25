Сторонники схиигумена Сергия пытались захватить новый храм

Часть священнослужителей смогла преодолеть сопротивление провокаторов.

Сторонники схиигумена Сергия (Романова) пытались захватить новый храм - приход святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге. До этого они захватили среднеуральский монастырь. В том числе все его храмы. Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что сторонники опального священника пытались не пустить в храм иерея Владимира Гливинского. Он сменил в должности протоиерея Георгия Бусыгина. Однако часть священнослужителей смогла преодолеть сопротивление провокаторов и в храм попала.

Ранее мы писали, что схимонаха Сергия отлучили от церкви.

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