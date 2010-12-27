Столицу Ленобласти теперь будут определять на 2 года вперед

По мнению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, это позволит тщательнее готовить города к проведению торжеств и качественнее проводить работы по ремонту и благоустройству.

Определять временную "столицу" области – город для проведения торжеств по случаю Дня основания Ленинградской области теперь будут не на один, а на два года вперед.

По мнению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, это позволит тщательнее готовить города к проведению торжеств и качественнее проводить работы по ремонту и благоустройству. "Мы уже убедились, что одного года недостаточно. Теперь будем объявлять по два города – на предстоящий год, и на следующий за ним, чтобы успеть провести подготовительные работы", – заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Бокситогорск Александр Дрозденко.

Губернатор высоко оценил ход ремонтных работ к празднованию 92-й годовщины Ленинградской области в Бокситогорске и отметил, что в этом году для подготовки к мероприятию были сконцентированы все госпрограммы. "У нас 17 госпрограмм – "Образование", "Культура", "Спорт", "Дороги" и т.д., – в каждой из которых, так или иначе, присутсвует тот или иной район. Наша задача была уделить Бокситогорску в этом году в каждой из программ чуть больше внимания, чем другим, и все эти средства сконцентрировать под одним управлением. Схема доказала свою эффективность, мы будем ее использовать и в других городах региона", – пояснил Александр Дрозденко.

Напомним, празднование Дня Ленинградской области пройдет в этом году в Бокситогорске 3 августа.

Источник: пресс-служба ЛО