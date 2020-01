Стивен Кинг назвал критерии оценки претендентов на "Оскар"

Писатель заявил, что главным критерием является качество.

Американский писатель Стивен Кинг рассказал о критериях оценки претендентов на премию "Оскар". Он заявил, что главным критерием является качество. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Кинга, по мотивам произведений которого сняли огромное количество фильмов, нет разницы, какого человек пола, расы, вероисповедания или сексуальной ориентации. Он считает, что у каждого кандидата на "Оскар" абсолютно равные права. Знаменитый автор получил право выбрать номинантов в трех различных категориях.

Отмечается, что в 2020 году на премию "Оскар" были предложены номинанты только мужского пола. После этого в сети вспыхнул скандал. Пользователи интернета возмутились из-за отсутствия в списке женщин.

Ранее мы писали, что режиссер Клим Шипенко объяснил успех своего фильма "Холоп".

Видео: YouTube / The Late Show with Stephen Colbert, Team Coco, Good Morning America, CBS This Morning