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Стивен Кинг назвал критерии оценки претендентов на "Оскар"

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Писатель заявил, что главным критерием является качество.

Американский писатель Стивен Кинг рассказал о критериях оценки претендентов на премию "Оскар". Он заявил, что главным критерием является качество. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Кинга, по мотивам произведений которого сняли огромное количество фильмов, нет разницы, какого человек пола, расы, вероисповедания или сексуальной ориентации. Он считает, что у каждого кандидата на "Оскар" абсолютно равные права. Знаменитый автор получил право выбрать номинантов в трех различных категориях.

Отмечается, что в 2020 году на премию "Оскар" были предложены номинанты только мужского пола. После этого в сети вспыхнул скандал. Пользователи интернета возмутились из-за отсутствия в списке женщин.

Ранее мы писали, что режиссер Клим Шипенко объяснил успех своего фильма "Холоп".

Видео: YouTube / The Late Show with Stephen Colbert, Team Coco, Good Morning America, CBS This Morning

Теги: критерии, оскар, премия, стивен кинг
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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