Стендап-комик из Петербурга Щукина стала жертвой аферистки-шизофреника

Мошенница Светлана Богачева соврала, что Щукину разыскивает ФСБ Армении и России по уголовному делу.

Петербургский стендап-комик Татьяна Щукина рассказала, что стала жертвой мошенницы. "Тяжелобольная" женщина, которую девушка выхаживала три года, оказалась обманщицей. Об этом она Щукина рассказала в социальных сетях.

Мошенница Светлана Богачева соврала, что Щукину разыскивает ФСБ Армении и России по уголовному делу. Комик выложила видео, где Богачева признается, что действительно симулировала кровавый насморк, выпадение волос, непроизвольное мочеиспускание, обмороки и другие "признаки" онкологии. А расширенный зрачок ей помогали изобразить специальные препараты. Щукина предполагает, что у аферистки "шизофрения".

Фото: Youtube / Таня Щукина

