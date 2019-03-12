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Стендап-комик из Петербурга Щукина стала жертвой аферистки-шизофреника
Сегодня, 22:19
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Стендап-комик из Петербурга Щукина стала жертвой аферистки-шизофреника

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Мошенница Светлана Богачева соврала, что Щукину разыскивает ФСБ Армении и России по уголовному делу.

Петербургский стендап-комик Татьяна Щукина рассказала, что стала жертвой мошенницы. "Тяжелобольная" женщина, которую девушка выхаживала три года, оказалась обманщицей. Об этом она Щукина рассказала в социальных сетях. 

Мошенница Светлана Богачева соврала, что Щукину разыскивает ФСБ Армении и России по уголовному делу. Комик выложила видео, где Богачева признается, что действительно симулировала кровавый насморк, выпадение волос, непроизвольное мочеиспускание, обмороки и другие "признаки" онкологии. А расширенный зрачок ей помогали изобразить специальные препараты. Щукина предполагает, что у аферистки "шизофрения". 

Фото: Youtube / Таня Щукина
 

Теги: аферистка, светлана богачева, щукина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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