Ставки по ипотеке могут понизить до 8%

Слушание по снижению ипотечных ставок состоится 14 мая по приказу Владимира Путина.

Депутаты в Госдуме обговорят с представителями различных российских банков возможность предоставления гражданам Российской Федерации максимально доступного ипотечного кредита. Информация об этом появилась накануне в пресс-службе Госдумы.

В Госдуме 14 мая состоится парламентское слушание, на котором депутаты обсудят с банковским сообществом возможность снижения ставки по ипотеке до 8% годовых и менее. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.

Как заявил Володин, слушание пройдет по приказу президента Российской Федерации Владимира Путина.