Ставка по семейной ипотеке при рождении третьего ребенка может снизиться до 4%

В Государственной думе сейчас обсуждаются варианты снижения ставок по cемейной ипотеке в зависимости от количества детей. При рождении третьего ребенка такая ставка может опуститься до четырех процентов. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделал председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законодатель не исключил, что на территории страны в будущем родителям при рождении первого ребенка будет предоставляться повышенная ставка, которая будет ниже рыночного показателя. На текущий момент, предположительно, речь идет о 12 процентах. При рождении второго ребенка ставка останется аналогичная сегодняшней - шесть процентов. При рождении третьего ребенка варианты все еще находятся на этапе дискуссии. Некоторые политики предлагают сократить размер ставки до уровня в два-четывре процента. Вопрос находится на контроле у российского министерства по финансам.

Там разные "лестницы" могут быть. Есть предложение, чтобы все-таки не 12% сделать при рождении первого ребенка, а 10%, поскольку ставка снижается. Мол, 12% уже будет бессмысленно - когда примем закон, может, рыночная ставка будет 12%. Дискуссия идет. Пока при рождении первого - 12%, второго - 6%, третьего - 4%. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Фото: Piter.tv