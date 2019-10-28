Статус памятника получит здание пороховых складов в Лисьем Носу

Вокруг погреба был возведен земляной вал, который сохранился до наших дней.

Здание пороховых погребов и лаборатории в Лисьем Носу комиссия КГИОП включила здание в перечень выявленных объектов культурного наследия. Ведомство готовит соответствующее распоряжение, передают в пресс-службе комитета.

На Морском проспекте, 42, литера А, одноэтажное кирпичное здание появилось во время реконструкции Кронштадтской крепости. Предположительно, его построили в 1864-1868 годах. Вокруг погреба был возведен земляной вал, который сохранился до наших дней.

По предположению специалистов, здание реконструировали на рубеже XIX—XX вв. Тогда же у него появился второй этаж, где и разместили позже лабораторию.

После войны в погребах и на прилегающей территории находились военные склады Балтийского флота. Затем в здании был филиал ЦНИИ военного кораблестроения МО ВМФ, а в начале 2000-х — 18-й арсенал ВМФ. Последние несколько лет заброшенная постройка никак не охраняется.

Фото: пресс-служба Смольного

