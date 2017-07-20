Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в возрасте 8 лет

Такая же участь постигла его четырех друзей.

Бывший участник группы "Чай вдвоем", певец Стас Костюшкин рассказал, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Об этом сообщил портал "Super.ru".

Певец рассказал, что когда ему было 8 лет, он и его четверо сверстников поехали на заброшенный завод пластполимеров. Там к ним подошел незнакомый мужчина. Стас убежал и спрятался, но мужчина заметил его и сказал, что если он не выйдет, то его друзья умрут.

Ты тогда родителям этих четверых передай, где я их закопал. Стас Костюшкин о словах злоумышленника

По словам артиста, хоть ему было и страшно, он вернулся.

Он говорит: „Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот". Он достал половой орган и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет. Стас Костюшкин

Все дети между собой договорились взрослым не говорить об этом. Мужчина так и не понес наказание за содеянное. Певец решился рассказать эту постыдную историю из-за страха за собственных детей.

Ученые СПбГУ назвали главную причину жестокого обращения с детьми.

Фото: Instagram/ stas_kostyushkin_official