Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в возрасте 8 лет

Бывший участник группы "Чай вдвоем", певец Стас Костюшкин рассказал, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Об этом сообщил портал "Super.ru".
Певец рассказал, что когда ему было 8 лет, он и его четверо сверстников поехали на заброшенный завод пластполимеров. Там к ним подошел незнакомый мужчина. Стас убежал и спрятался, но мужчина заметил его и сказал, что если он не выйдет, то его друзья умрут.
Ты тогда родителям этих четверых передай, где я их закопал.
Стас Костюшкин о словах злоумышленника
По словам артиста, хоть ему было и страшно, он вернулся.
Он говорит: „Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот". Он достал половой орган и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет.
Стас Костюшкин
Все дети между собой договорились взрослым не говорить об этом. Мужчина так и не понес наказание за содеянное. Певец решился рассказать эту постыдную историю из-за страха за собственных детей.
Ученые СПбГУ назвали главную причину жестокого обращения с детьми.
Фото: Instagram/ stas_kostyushkin_official
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