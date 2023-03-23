Старт ракеты "Союз-2.1а" со спутником для Минобороны РФ: кадры сразу с нескольких ракурсов

Запуск ракеты прошел в штатном режиме.

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником военного назначения с космодрома "Плесецк". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что НПО Лавочкина работает над спутниковой системой ДЗЗ военного назначения. Запуск ракеты состоялся в 09:40 утра по времени Москвы с территории АРхангельской области.

Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что с помощью "Союза-2.1а" в космическое пространство выводятся различные аппараты, в том числе происходят коммерческие запуски. На МКС отправляются также автоматические "Прогресс МС" и пилотируемые корабли "Союз МС".

Космонавт Анна Кикина прилетела в Россию после возвращения на Землю с МКС.

Фото и видео: Минобороны России, "Звезда"