С 28 по 29 октября в "Ленэкспо" пройдет одно из самых масштабных мероприятий этой осени. Фестиваль Старкон: Хэллоуин открывает свои двери для всех тех, кто хочет провести наступающий праздник незабываемо.

Гостей фестиваля ожидает 13 тематических стендов с необычными декорациями и интерактивными площадками. Всегда мечтали почувствовать себя настоящим волшебником? Специально для вас на Старконе будет воссоздана знаменитая тюрьма Азкабана, из вселенной Гарри Поттера, где можно не только примерить на себя роль зловещего мага, но и сделать много оригинальных фотографий. Для любителей аниме и комиксов на мероприятии организован масштабный конкурс косплея, более 500 ярких костюмов и невероятных образов. Геймеров на Старконе тоже ждет приятный сюрприз - зона видеоигр, в которой можно играть в любимые симуляторы и сражаться в турнире с другими участниками фестиваля. Петербургские художники проведут лекции, мастер-классы, а также представят свои работы, а именно - кинопостеры к выдающимся фильмам ужасов. На ярмарке для гостей подготовлен большой ассортимент праздничных товаров, изделий ручной работы и угощений. Кроме того, все участники фестиваля попадут на невероятную хэллоуинскую вечеринку с веселой музыкой, шоу-программой и увлекательными конкурсами. Все это и многое другое на фестивале Старкон: Хэллоуин.

Старкон: Хэллоуин.

Где: Ленэкспо

С 12:00 до 20:00