Старинное здание в Петергофе выставят на аукцион по программе "Рубль за метр"

Исторический госпиталь в Петергофе ищет инвестора для реставрации и сохранения.

В Петергофе 24 сентября пройдет аукцион по программе "Рубль за метр", где инвестору предложат в аренду объект культурного наследия XIX века для его восстановления и дальнейшего использования, сообщили в КИО Санкт-Петербурга.

Здание, входящее в "Комплекс дворцового госпиталя с территорией", построено в 1857–1860 гг. и начале XX века по проекту архитектора Бенуа. Площадь объекта составляет 136,9 м2, земельного участка — 360 м2.

Памятник регионального значения находится по адресу Санкт-Петербургский проспект, дом 24, литера А. Сейчас объект пребывает в неудовлетворительном техническом состоянии.

Согласно условиям программы "Рубль за метр", инвестору необходимо будет разработать проектную документацию в течение двух лет, а затем провести ремонтно-реставрационные работы сроком до пяти лет. Общий срок восстановления объекта — семь лет.

Ранее в марте 2025 года в рамках программы был продан дом-памятник на проспекте Карла Маркса в Новой Ладоге за символическую сумму в 1 рубль. В Смольном отмечают, что программа позволяет находить "ответственных хозяев" среди частных инвесторов и сохранять объекты культурного наследия.

Фото: КИО