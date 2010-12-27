Станцию петербургского метро эвакуировали из-за пассажира с гранатой

Инцидент произошел накануне днем на станции "Площадь Александра Невского-1".

В пятницу, 7 сентября в 15:50 на станции метро "Площадь Александра Невского-1" был остановлен 72-летний мужчина с сумкой. Полицейский предложил пенсионеру поставить сумку на прибор для "просвечивания". В результате проверки был найден предмет, похожий на гранату. Пассажир рассказал, что достал боеприпас из Невы поисковым магнитом.

Станция была закрыта до 16:50, эвакуировали 30 человек.

Согласно заключению эксперта, изъятый предмет является ручной осколочной наступательной гранатой РГД-5. В гранате находился тротил массой около 116 г.

В понедельник, 10 сентября будет принято решение о возбуждении уголовного дела.