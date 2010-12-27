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Станцию метро "Владимирская" закрыли из-за бесхоза
Сегодня, 19:03
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IRINA_CHALKINA

Станцию метро "Владимирская" закрыли из-за бесхоза

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Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

В понедельник, 25 февраля, станцию метро "Владимирская" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.  Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

В 18-10 ст. Владимирская закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета
сказано в сообщении  

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.  Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте. 

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Фото: Piter.TV

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Теги: новости спб, происшествия, станция метро владимирская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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