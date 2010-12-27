Станцию метро "Владимирская" закрыли из-за бесхоза

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

В понедельник, 25 февраля, станцию метро "Владимирская" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

В 18-10 ст. Владимирская закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета

сказано в сообщении

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно. Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге завершилось строительство нового учебного театра танца Бориса Эйфмана

Фото: Piter.TV