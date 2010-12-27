В понедельник, 25 февраля, стало известно о том, что в Петербурге завершилось строительство нового учебного театра танца Бориса Эйфмана. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по строительству.
Заключение о соответствии объекта подписано Службой Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. В настоящее время формируется пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
сказано в сообщении
Новое здание общей площадью более 3500 квадратных метров сможет вместить 440 учеников. Оно располагается на Введенской улице.
В помещениях уже стоят доски и парты для обучения новобранцев. Кроме того, в учебном центре уже появилось новое и современное оборудование.
Также в ведомстве подчеркнули, что театральный занавес сделал известный театральный художник-постановщик Зиновий Зиновием Марголин.
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Фото:Gov.Spb.ru
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