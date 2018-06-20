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Станция метро "Технологический институт" закрыта из-за бесхоза 
Сегодня, 20:00
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IRINA_CHALKINA

Станция метро "Технологический институт" закрыта из-за бесхоза 

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Поезда в сторону Балтийской и Фрунзенской следуют без остановки.

В понедельник, 22 апреля, станцию метро "Технологический институт" закрыли из-за бесхоза. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метро.

В 18-41 ст. Технологический ин.-1 и переход на Технологический-2 закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета

сказано в сообщении

Отметим, что поезда в сторону Балтийской и Фрунзенской следуют без остановки.

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.  Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.

Отметим, что такие меры безопастности принятыц после того, как в петербургском метро прогремел взрыв. Теракт произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить. В тот день погибли 15 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге охранник института ударил об пол беременную кошку

Фото:Piter.TV

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Теги: закрыта станция метро, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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