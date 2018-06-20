Саперы проверяли станцию "Технологический институт" на наличие бомбы 2 часа 

В данный момент метро работает в штатном режиме.

В понедельник, 22 апреля, станцию метро "Технологический институт" закрыли из-за бесхоза. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метро.

Так, станцию закрыли в 18:41 пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 20:02. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.

Отметим, что такие меры безопасности приняты после того, как в петербургском метро прогремел взрыв. Теракт произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить. В тот день погибли 15 человек.

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Фото:Piter.TV