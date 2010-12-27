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Тройное комбо: на вход и выход закрыты станции "Проспект Посвещения", "Купчино" и "Адмиралтейская"
Сегодня, 15:44
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nadiputintseva
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Тройное комбо: на вход и выход закрыты станции "Проспект Посвещения", "Купчино" и "Адмиралтейская"

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На платформах оставлены бесхозные предметы.

24 декабря с 15:15, из-за бесхозного предмета на скамейке, была закрыта станция метро "Проспект Просвещения", в след за ней в 15:20, по аналогичной причине, перестала работать конечная станция синей ветки "Купчино". В это же время в вестибюль перестали пускать на "Адмиралтейской", так как на платформе лежал бесхозный рюкзак, сообщает пресс-служба метрополитена.

Пассажиры дожидаются открытия на соседних станциях. Самую глубокую станцию петербургского метрополитена проверили за десять минут. Полицейские не нашли на "Адмиралтейской" ничего взрывоопасного.

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Категории: Происшествия Новости СПб

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