Тройное комбо: на вход и выход закрыты станции "Проспект Посвещения", "Купчино" и "Адмиралтейская"

На платформах оставлены бесхозные предметы.

24 декабря с 15:15, из-за бесхозного предмета на скамейке, была закрыта станция метро "Проспект Просвещения", в след за ней в 15:20, по аналогичной причине, перестала работать конечная станция синей ветки "Купчино". В это же время в вестибюль перестали пускать на "Адмиралтейской", так как на платформе лежал бесхозный рюкзак, сообщает пресс-служба метрополитена.

Пассажиры дожидаются открытия на соседних станциях. Самую глубокую станцию петербургского метрополитена проверили за десять минут. Полицейские не нашли на "Адмиралтейской" ничего взрывоопасного.