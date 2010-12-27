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Станция метро Площадь Восстания закрыта из-за бесхозного предмета 
Сегодня, 19:55
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IRINA_CHALKINA
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Станция метро Площадь Восстания закрыта из-за бесхозного предмета 

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Станцию проверяют уже 20 минут.

И снова неприятный сюрприз для пассажиров метрополитена. В 19.21 станцию метро "Площадь Восстания" закрыли на вход и выход.

Как уточняют в пресс-службе метро, причиной снова стал бесхозный предмет. Станцию откроют только после того, как его проверят специалисты. Некоторые пассажиры терпеливо дожидаются открытия станции. 

Поезда проезжают станцию без остановок. Как рассказывают пассажиры, в метро по громкой связи объявляют, что "Площадь Восстания" закрыта по техническим причинам.

Отметим, что ранее закрытая в 19:19 "площадь Мужества" открылась в 19-40.

Ранее мы сообщали о том, что власти города изменили условия конкурса на создание трамвайной линии до Петергофа

Фото: Pixabay

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Теги: бесхозный предмет , закрыто метро , петербургское метро
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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