В Петербурге станцию метро "Казаковская" построят в 2022 году

Георгий Полтавченко указал дату постройки метро "Казаковская".

В Санкт-Петербурге на Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до станции "Путиловская" будут завершены строительные работы 30 июня 2022 года. Об этом говорится в ответе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на запрос депутата Алексея Цивилева.

Сообщается, что внесенные поправки в финансирование строительства на 2018 год не приведет к сокращению финансирования станции метро в целом. Кроме того, глава города убежден, что уменьшение объема строительно-монтажных работ на этот период также не предвидится.

Георгия Полтавченко отметил, что финансирование строительства участка Красносельско-Калининской линии составляло 7,05 миллиарда рублей, из них 4,1 миллиарда – резерв.

Резерв средств в 2018 году на объект был предусмотрен при формировании проекта Адресной инвестиционной программы на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов для последующего перераспределения на объект строительство Фрунзенского радиуса за станцию "Международная" до станции Южная. Георгий Полтавченко

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