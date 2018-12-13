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Стало известно, что прислали в «заминированный» колледж в Петербурге
Сегодня, 15:58
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arteliseev

Стало известно, что прислали в «заминированный» колледж в Петербурге

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Подписчики в соцсетях показали, какое сообщение могли получить в педагогическом колледже №4 на улице Замшина.

История с внезапными эвакуацями в Петербурге получила неожиданное развитие. Подписчики группы "ВКонтакте" "Наш дом — Гражданка" разместили послание предположительных "минеров", из-за которых студентам колледжа на улице Замшина пришлось выйти на улицу. 

"Добрый день! Хотя какой он для вас добрый после этого письма? В вашем здании заложена бомба! Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не учуют. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма",

– заявляется в сообщении. 

Напомним, днем 13 мая из-за эвакуаций внепланово изменилась работа десятка учебных заведений и других организаций по всему городу. Piter.TV следит за развитием событий.

Фото: "ВКонтакте" / "Наш дом — Гражданка"

Теги: волна минирований, город, происшествия
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Общество,

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