Стало известно, что прислали в «заминированный» колледж в Петербурге

Подписчики в соцсетях показали, какое сообщение могли получить в педагогическом колледже №4 на улице Замшина.

История с внезапными эвакуацями в Петербурге получила неожиданное развитие. Подписчики группы "ВКонтакте" "Наш дом — Гражданка" разместили послание предположительных "минеров", из-за которых студентам колледжа на улице Замшина пришлось выйти на улицу.

"Добрый день! Хотя какой он для вас добрый после этого письма? В вашем здании заложена бомба! Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не учуют. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма", – заявляется в сообщении.

Напомним, днем 13 мая из-за эвакуаций внепланово изменилась работа десятка учебных заведений и других организаций по всему городу. Piter.TV следит за развитием событий.

Фото: "ВКонтакте" / "Наш дом — Гражданка"