Стало известно, сколько тюленей спасли в этом году в Петербурге

По словам специалиста, обычно спасатели помогают не только животным, рано потерявших мам, но также более взрослым особям, которые получили травмы, заболели или запутались в городской инфраструктуре.

Научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андреевская рассказала сколько тюленей спасли в этом году. Об этом пишут "Невские новости".

По словам Андреевской, в целом было немного животных, меньше, чем в предыдущем и позапрошлом году. Было девять маленьких нерпочек. Среди пациентов Фонда — кольчатые нерпы и серые тюлени. По словам специалиста, обычно спасатели помогают не только животным, рано потерявших мам, но также более взрослым особям, которые получили травмы, заболели или запутались в городской инфраструктуре.

Специалисты чаще находят нерп, которые нуждаются в помощи на побережье Финского залива в Приморском, Курортном, Петродворцовом районах, у водоемов на Октябрьской набережной и проспекте Обуховской Обороны. В Ленобласти пациентов находят в Приозерском, Всеволожском, Выборгском районах и Сосновом Бору.

Фото: Вконтакте / Спасение тюленей 699-23-99 / Константин Рыбкин