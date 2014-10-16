Стало известно, сколько россиян зарабатывают более 100 тыс. рублей

Лидерами по зарплатам являются Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва.

В России зарплату более 100 тыс. рублей до вычета надога получают порядка 2,8 млн россиян, которые заняты на средних и крупных предприятиях. Это 10,3% от всех работников, говорится в исследовании FinExpertiza.

Так, в апреле 2021 года такой заработок имел каждый десятый сотрудник. Для сравнения, в апреле 2019 года столько зарабатывал каждый четырнадцатый сотрудник. В исследовании говорится, что самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке, там зарплату более 100 тыс. получают 47% работников. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5%), Ненецкий автономный округ (35,5%) и Москва (34,8%).

Меньше всего сотрудников, которые получают от 100 тыс. рублей в Калмыкии (1,3%), Дагестане (1,4%), а также в Ингушетии (1,4%).

Эксперты отмечают, что каждый третий высокооплачиваемый сотрудник работает в Москве. При этом в 66 из 85 регионов доля людей с такими заработками не достигает и 10%.

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