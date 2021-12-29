Росстат: реальные доходы россиян выросли в 2021 году на 3,1%

Это максимум с 2013 года.

В 2021 году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на доклад Росстата.

Отмечается, что это максимальный рост с 2013 года. В докладе отмечается также, на пике рост доходов россиян был в третьем квартале 2021 года. В тот момент показатель вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.

Отмечается, что реально располагаемыми доходами называются доходы после вычета обязательных платежей, которые скорректированы на инфляцию.

Ранее мы писали, что в России годовая инфляция ускорилась до 8,73%.

Фото: pixabay