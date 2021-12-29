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Стало известно, сколько горожан за сутки попали в больницы с травмами из-за гололеда в Петербурге
Сегодня, 14:22
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Стало известно, сколько горожан за сутки попали в больницы с травмами из-за гололеда в Петербурге

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Еще 27 петербуржцам потребовалась медицинская помощь после выхода на улицы города.

Во вторник, 4 января, еще 27 петербуржцам потребовалась медицинская помощь после выхода на улицы города. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на информированный источник в оперативных службах города.

Так, число людей, которым понадобилась помощь, почти такое же, как и в новогоднюю ночь. Помощь медиков 1 января понадобилась 29 горожанам. 

Ранее в Смольном рассказали, сколько средств потратили на уборку снега в этом году. Piter.TV решил сравнить нынешний зимний сезон с прошлым.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гололёд, помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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