Стало известно, сколько горожан за сутки попали в больницы с травмами из-за гололеда в Петербурге

Еще 27 петербуржцам потребовалась медицинская помощь после выхода на улицы города.

Во вторник, 4 января, еще 27 петербуржцам потребовалась медицинская помощь после выхода на улицы города. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на информированный источник в оперативных службах города.

Так, число людей, которым понадобилась помощь, почти такое же, как и в новогоднюю ночь. Помощь медиков 1 января понадобилась 29 горожанам.

Ранее в Смольном рассказали, сколько средств потратили на уборку снега в этом году. Piter.TV решил сравнить нынешний зимний сезон с прошлым.

Фото: Piter.tv

