По первому участку ВСД можно будет проехать за 90 рублей

Строительство Восточного скоростного диаметра начнется в марте 2019 года.

На заседании по вопросам развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти была озвучена стоимость проезда по будущему первому участку Восточного скоростного диаметра. Об этом 8 февраля сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов.

Строительство ВСД начнется только в марте текущего года, но уже сегодня известно, сколько нужно будет заплатить за проезд по первому участку. Стоимость составит 90 рублей. Проект будет реализован по схеме государственно-частного партнерства.

Достроить ВСД планируют к 2023 году, стоимость проекта – 182,8 миллиарда рублей.

Фото: Piter.TV