По первому участку ВСД можно будет проехать за 90 рублей

На заседании по вопросам развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти была озвучена стоимость проезда по будущему первому участку Восточного скоростного диаметра. Об этом 8 февраля сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов.
Строительство ВСД начнется только в марте текущего года, но уже сегодня известно, сколько нужно будет заплатить за проезд по первому участку. Стоимость составит 90 рублей. Проект будет реализован по схеме государственно-частного партнерства.
Достроить ВСД планируют к 2023 году, стоимость проекта – 182,8 миллиарда рублей.
Фото: Piter.TV
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