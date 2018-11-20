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По первому участку ВСД можно будет проехать за 90 рублей
Сегодня, 14:38
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nastya960

По первому участку ВСД можно будет проехать за 90 рублей

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Строительство Восточного скоростного диаметра начнется в марте 2019 года.

На заседании по вопросам развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти была озвучена стоимость проезда по будущему первому участку Восточного скоростного диаметра. Об этом 8 февраля сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов.

Строительство ВСД начнется только в марте текущего года, но уже сегодня известно, сколько нужно будет заплатить за проезд по первому участку. Стоимость составит 90 рублей. Проект будет реализован по схеме государственно-частного партнерства.

Достроить ВСД планируют к 2023 году, стоимость проекта – 182,8 миллиарда рублей.

Фото: Piter.TV

 

 

 

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Теги: всд, движение по всд, транспорт петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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