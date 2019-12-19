Стало известно, после чего Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати

Это произошло в 2008 году после концерта Нелли Фуртадо.

Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал в интервью BBC, как рэпер Тимати попал под защиту главы Чечни Рамзана Кадырова. Он уточнил, что это произошло в 2008 году после концерта Нелли Фуртадо.

Умар Джабраилов рассказал, что Тимати вышел на сцену во время выступления артистки. Охранники экс-сенатора по просьбе продюсера Яны Рудковской попытались вывести Тимати со сцен. Вместо Тимати изначально должен был выступать Дима Билан, но по независящим от него причинам не смог.

После данного инцидента Джабраилову позвонил Рамзан Кадыров.

Не делай ему проблем, потому что теперь это мой человек, я беру его под крыло, — передает слова Кадырова Джабраилов в интервью BBC

Ранее Рамзан Кадыров помирил Тимати и Хабиба.

Видео: YouTube/ Al Jazeera English, BBC News; Instagram/ timatiofficial