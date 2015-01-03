Стало известно о задержке самолета авиакомпании "Северный ветер", который летит из Омска в Петербург

Рейс вылетит на 8 часов позже, чем планировалось.

Рейс авиакомпании "Северный ветер" по маршруту Омск — Санкт-Петербург, который запланирован на 10 декабря, задерживается на 8 часов. Об этом сообщили на сайте аэропорта Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева.

Судно должно было взлететь в 08:35. Но по инициативе перевозчика время отправления перенесли на 16:40. Ситуацию взяла на контроль транспортная прокуратура.

Известно, что вылета ожидают 203 пассажира, среди них есть восемь детей. Сейчас сотрудники ведомства проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Ранее на Piter.tv: самолёт из Петербурга в Астану будет летать трижды в неделю.

Фото: Piter.tv