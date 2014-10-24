  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Самолёт из Петербурга в Астану будет летать трижды в неделю
Сегодня, 13:48
145
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Самолёт из Петербурга в Астану будет летать трижды в неделю

0 0

Пассажиров будет перевозить Boeing 737.

SCAT Airlines с 6 декабря увеличит частоту полетов из Петербурга в Астану до трех в неделю. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково. 

SCAT Airlines начнет выполнять перелеты в Астану три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. Вылет из Астаны по вторникам в 20:50, по пятницам и воскресеньям – в 20:55, прилет в Петербург по вторникам – в 22:15, по пятницам и воскресеньям – в 22:10. Отправление из Пулково по вторникам в 23:15, по пятницам и воскресеньям – 23:20, прибытие в Астану по вторникам – в 05:50, по пятницам и воскресеньям – в 06:40. 

Пассажиров будет перевозить Boeing 737. Также SCAT Airlines из Пулково один раз в неделю летает в Актау.

Также самолеты из Петербурга в Дубай будут летать каждый день.

Фото: Аэропорт Пулково

Теги: астана, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии