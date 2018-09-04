Лось, гуляющий по Обухово, умер после возвращения в лес

С конца августа и до конца октября у лосей будет период размножения и так называемый сезон гона, когда они не прячутся в лесу, а выходят к людям.

На территории промзоны в Обухово петербуржцы заметили заблудившегося лося. Дикое животное вышло к людям утром 3 сентября. После сообщения от местных жителей на место выехали сотрудники комитета, МЧС, ветеринары и представители центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". Об этом сообщает Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Лося усыпили с помощью дротиков со снотворным, после этого на специальных носилках перенесли в прицеп. Сотрудники передали животное под контроль работников охотничьего угодья Тосненского района Ленинградской области.

К сожалению, животное получило ряд повреждений вследствие пребывания в непривычной городской среде. После выпуска в лес лось пришел в себя, прошел несколько сотен метров и умер. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Также в комитете напомнили, что именно сейчас лоси не боятся выходить к людям, так как у них начался период размножения и сезон гона. К животным лучше не подходить, так как почуяв опасность они могут напасть.

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