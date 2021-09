Ученые определили голосовые предпочтения мужчин и женщин

У женщин в 73% случаев более высокое пространство гласных повышало привлекательность голоса.

Ученые из США провели исследование и выяснили, что на оценку привлекательности голоса того или иного человека влияет четкость артикуляции слов. Статья была опубликована в The Journal of the Acoustical Society of America.

Так, ученые записали как 42 человека исполняют различные голосовые упражнения. Затем они дали послушать их другим людям и оценить степень привлекательности голоса. Оказалось, что главным из этих показателей являлось артикуляционное пространство гласных — соотношение гласных говорящего как целое, способствующее идентификации слушателем каждого отдельного гласного.

Так, у женщин в 73% случаев привлекательность голоса повышало случаев более высокое пространство гласных. Но у мужчин такого не было замечено. Ученые объясняет это влиянием полового отбора.

Обычно предпочитают мужчин с чуть более маскулинными чертами, чем в среднем. В этом случае мужчины с менее разборчивой речью делаются более привлекательными.

