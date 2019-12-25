Более 1,8 млн доз "ЭпиВакКороны" поступили в гражданский оборот

В ближайшем будущем "Вектор" собирается перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н" вместо базового препарата.

Замглавы научного центра "Вектор" Татьяна Непомнящих заявила, что на конец августа в гражданский оборот было выпущено более 1,8 млн доз отечественной вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона". Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

На 25 августа произведено чуть более 5 млн доз, 2,5 млн полных комплектов, в гражданский оборот выведено более 1,8 млн полных комплектов. Татьяна Непомнящих, замглавы "Вектора"

По ее словам, скоро в гражданский оборот поступит российский препарат "ЭпиВакКорона-Н". Прививка отличается от своего предшественника только технологией производства, кроме того, она легче масштабируется, уточнила Непомнящих.

Напомним, информация о регистрации вакцина "ЭпиВакКорона-Н" появилась в конце августа. В инструкции к препарату указано, что при помощи при вакцинации стимулируется выработка иммунного ответа против COVID-19. Процесс продолжается 21 день. Препарат следует вводить внутримышечно (в область дельтовидной мышцы) два раза с интервалом 14-21 день. В настоящее время защитный титр антител неизвестен, как и продолжительность иммунитета.

Ранее кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2024 году.

Фото: epivakcorona.ru