В Петербург поступила новая партия вакцины "ЭпиВакКорона"

Запас вакцины в городе составляет более 800 тысяч доз.

На центральную фармацевтическую базу в Петербурге прибыла новая партия вакцины "ЭпиВакКорона" – 78 570 комплектов доз. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. В ближайшие дни препарат доставят в городские поликлиники.

Напомним, вакцину "ЭпиВакКорона" рекомендуют горожанам старше 18 лет. Беременным и кормящим женщинам препарат противопоказан.

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По нормативам Минздрава, в Петербурге должны быть привиты 3,5 млн человек – это 80% населения города. Сегодня вакцинировались 67%.

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