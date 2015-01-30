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В Петербург поступила новая партия вакцины "ЭпиВакКорона"
Сегодня, 16:14
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В Петербург поступила новая партия вакцины "ЭпиВакКорона"

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Запас вакцины в городе составляет более 800 тысяч доз.

На центральную фармацевтическую базу в Петербурге прибыла новая партия вакцины "ЭпиВакКорона" – 78 570 комплектов доз. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. В ближайшие дни препарат доставят в городские поликлиники. 

Напомним, вакцину "ЭпиВакКорона" рекомендуют горожанам старше 18 лет. Беременным и кормящим женщинам препарат противопоказан. 

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По нормативам Минздрава, в Петербурге должны быть привиты 3,5 млн человек – это 80% населения города. Сегодня вакцинировались 67%.

Фото: pexels.com

Теги: вакцина, эпиваккорона
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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