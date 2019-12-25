Стало известно, мужчин какого возраста могут мобилизовать

Предельный возраст призыва для рядового и сержантского состава — до 50 лет.

В Минобороны России назвали предельный возраст призывников, которые отправятся на территорию проведения спецоперации на Украине. Информацию опубликовали на портале Минобороны РФ обозначило возрастные ограничения при призыве в рамках частичной мобилизации. Как сообщает портал "Объясняем.Санкт-Петербург".

Предельный возраст для рядового и сержантского состава составляет 50 лет. На службу будут брать младших офицеров, которые не достигли возраста 60 лет. Предельный возраст старших офицеров — до 65 лет. Отметим, что система распространяется и на медиков.

Напомним, что женщин в рамках частичной мобилизации на зону проведения СВО брать не планируют.

Фото: wikichi.ru